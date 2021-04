Parma-Milan, la probabile formazione: ballottaggio sulla fascia destra

Stefano Pioli pensa alla formazione di Parma-Milan, gara che si giocherà sabato al Tardini. Ballottaggio sulla fascia destra

Come viene riportato dal Corriere dello Sport, Pioli pensa alla formazione da schierare in Parma-Milan. La gara si giocherà sabato pomeriggio al Tardini. Uno dei dubbi del tecnico rossonero è quello relativo alla fascia destra. Saelemaekers non verrà riproposto come terzino, e dunque il ballottaggio è quello tra Diogo Dalot e PierreKalulu. Al momento il calciatore del Manchester United sembra essere leggermente favorito, ma non sono escluse sorprese.