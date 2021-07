Nizza-Milan, le probabili formazioni: Maignan e Calabria sono pronti

Questa sera si giocherà Nizza-Milan, terza amichevole per la squadra di Stefano Pioli. Ecco la probabile formazione rossonera

Questa sera, all'Allianz Riviera, si gioca Nizza-Milan. E' la terza amichevole stagionale per la squadra di Stefano Pioli, che cerca una nuova vittoria. In realtà, più che sul risultato, gli occhi saranno puntati soprattutto su MikeMaignan e Olivier Giroud, che debutteranno in maglia rossonera. Attenzione anche a Davide Calabria, che ritorna finalmente in campo dopo l’intervento per un’ernia inguinale.