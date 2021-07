Nizza-Milan, Calabria dal primo minuto: rientro importante per Pioli

Davide Calabria, terzino rossonero, scenderà in campo in Nizza-Milan, amichevole che si giocherà questa sera all'Allianz Riviera

Nizza-Milan sarà una partita importante per Davide Calabria. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il terzino ritorna finalmente in campo dopo l’intervento per un’ernia inguinale. Un rientro importante per Stefano Pioli, che può avere nuovamente a disposizione il suo giocatore titolare sulla fascia destra. Ovviamente la condizione non può essere ottimale, ma l'amichevole di questa sera sarà utile per mettere minuti preziosi nelle gambe. Il Milan cerca un trequartista: tutte le strade portano a Ziyech