Napoli, la probabile formazione per il Milan: Spalletti lancia Simeone

L'attesa sta per finire. Nella serata di domenica 2 aprile, alle ore 20:45, nella cornice dello stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena il big match del 28° turno di Serie A tra Napoli e Milan. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il tecnico dei padroni di casa Luciano Spalletti dovrebbe scegliere Alex Meret tra i pali con Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Min-jae Kim e Mario Rui in difesa. In mediana dovrebbero agire André Zambo-Anguissa e Piotr Zielinski ai lati Stanislav Lobotka. In attacco Giovanni Simeone prenderà il posto dell'acciaccato Victor Osimhen e sarà coadiuvato da Hirving Lozano e Khvicha Kvaratskhelia.