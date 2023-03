Milan, la probabile formazione per il Napoli: torna Calabria, sorpresa Krunic

In vista di Napoli-Milan, gli ospiti dovrebbero scendere in campo con la sorpresa Rade Krunic, mentre ritorna Davide Calabria

Il 28° turno del campionato di Serie A offre, tra in tanti incontri in programma, anche il big match tra Napoli e Milan. La sfida andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona e rappresenta il primo atto di un trittico di impegni tra le due formazioni. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, Stefano Pioli dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Mike Maignan tra i pali e una difesa composta da Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. In mediana spazio a Ismael Bennacer e Sandro Tonali, mentre dietro all'unica punta Olivier Giroud dovrebbero agire Brahim Diaz, Rade Krunic e Rafael Leao.