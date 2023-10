Napoli-Milan, le probabili formazioni: in difesa Pioli sceglie Kalulu

QUI MILAN - Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, non avrà a disposizione, oltre che il secondo portiere Marco Sportiello, l'esubero Mattia Caldara e il lungodegente Ismaël Bennacer, né il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek né l'esterno offensivo nigeriano Samuel Chukwueze. In difesa, in luogo dello squalificato Malick Thiaw, giocherà da centrale Pierre Kalulu, con capitan Davide Calabria che torna ad occupare il ruolo di terzino destro. In mezzo al campo, fiducia a Yunus Musah e Rade Krunić.