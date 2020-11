Napoli-Milan, probabili formazioni: più Rebic di Leao | Serie A News

Verso Napoli-Milan: Rebic favorito su Leao per l’attacco

NAPOLI-MILAN PROBABILI FORMAZIONI – Ante Rebic più di Rafael Leao. Dovrebbe essere il croato, secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, a partire titolare in Napoli-Milan di domenica sera al ‘San Paolo‘. Rebic, classe 1993, perfettamente recuperato dopo la lussazione del gomito rimediata lo scorso 27 settembre, non è neanche andato in Nazionale.

L’ex Eintracht Francoforte è rimasto a Milanello per allenarsi bene e tornare in una dignitosa condizione atletica. Leao, classe 1999, è invece reduce dagli impegni con il Portogallo Under 21 e, meno fresco di Rebic, almeno inizialmente si accomoderà in panchina. Nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli per Napoli-Milan, dunque, nelle probabili formazioni del match, più Rebic di Leao al momento. CALCIOMERCATO MILAN, DERBY CON L’INTER PER UN FORTE CENTROCAMPISTA >>>