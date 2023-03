Napoli-Milan, Pioli prova il 4-2-3-1: in difesa Kjaer con Tomori

Napoli-Milan, le prime prove di Pioli

Secondo quanto riferisce Sky, questa mattina a Milanello, l'allenatore rossonero ha provato molto la difesa a 4: al centro Kjaer e non Thiaw al fianco di Tomori, mentre sulle fasce spazio a Calabria a destra e a Theo Hernandez a sinistra. Contro i partenopei quindi, potrebbe tornare il 'vecchio' 4-2-3-1, con in mediana la coppia formata da Tonali e Bennacer. In avanti alle spalle di Giroud, Leao è sicuro di un posto a sinistra, mentre come trequartista Brahim Diaz è leggermente favorito su Krunic, che potrebbe essere schierato a mo del Kessié dello scorso anno. A destra, infine, ci dovrebbe essere Saelemaekers: al suo posto occhio anche a Florenzi.