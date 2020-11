Napoli-Milan, le probabili formazioni: Rebic verso la maglia da titolare

Napoli-Milan formazioni: Rebic verso una maglia da titolare

MILAN NEWS – Sky Sport ha fornito gli ultimi aggiornamenti di formazioni su Napoli-Milan, partita che si giocherà domenica sera al San Paolo.

Oggi a Milanello si è giocata una partitella di allenamento, sotto la visione di Stefano Pioli, in collegamento con il drone. Il tecnico ha provato titolare Ante Rebic, che dunque contro il Napoli dovrebbe giocare dal primo minuto. Rafael Leao ha svolto terapie, e quindi ovviamente non sarà a disposizione per la partita contro gli azzurri. Ecco il probabile undici rossonero.

FORMAZIONE MILAN : (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

