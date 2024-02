Monza-Milan, le probabili formazioni: Pioli cambia in ogni reparto

Nella giornata di domani, alle ore 20:45, il Milan scenderà in campo all'U-Power Stadium contro il Monza di Raffaele Palladino nel match valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A. L'obiettivo primario è operare il sorpasso nei confronti della Juventus, che oggi ha pareggiato contro il Verona. Come riportato da 'gazzetta.it' il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrebbe scegliere Mike Maignan in porta e una difesa a quattro con Alessandro Florenzi, Malick Thiaw,Matteo Gabbia e Theo Hernandez. A centrocampo Yacine Adli e Ismael Bennacer. A supporto di Luka Jovic, invece, dovrebbero agire Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao.