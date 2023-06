Milan-Verona, le probabili formazioni: Diavolo in campo con i migliori

Qui Verona - Il tecnico gialloblu, Marco Zaffaroni, ha ancora tre dubbi di formazione. Uno in difesa, dove sono in ballottaggio Federico Ceccherini e Juan David Cabal; uno sulla trequarti, dove giocherà uno tra Ibrahim Sulemana e l'ex Simone Verdi; infine, uno in attacco. Milan Djurić è però favorito su Adolfo Gaich.