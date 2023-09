Milan-Verona, la probabile formazione: Pioli lancia Okafor

Milan-Verona, la probabile formazione

A destra, scrive la rosea, coppia americana: Musah e Pulisic, con Loftus-Cheek al primo riposo stagionale. Leao dovrebbe essere al sicuro del suo posto. Chi dovrebbe riposare è Olivier Giroud, al suo posto ci dovrebbe essere Noah Okafor, con Jovic non ancora al massimo della forma. Probabile riposo anche per Theo Hernandez, che è stato spremuto molto in questo inizio: a sinistra è atteso Florenzi, vicino a Calabria, Thiaw e Tomori, confermati dal primo minuto. Ecco la probabile formazione.