Milan-Verona, la probabile formazione: turno di riposo per Rafael Leao

Rafael Leao, attaccante rossonero, potrebbe riposare in Milan-Verona, gara che si giocherà domani sera a San Siro

Turno di riposo per Rafael Leao in Milan-Verona? E' questa l'indiscrezione di Tuttosport, in edicola questa mattina. Il portoghese è stato tra gli ultimi a rientrare dagli impegni con le nazionali, e dunque Pioli potrebbe concedergli un turno di riposo. Titolare Ante Rebic, rimasto a Milanello in queste due settimane, mentre come centravanti ci sarà Olivier Giroud. Panchina per Zlatan Ibrahimovic. Intanto il Milan sul calciomercato è pronto ad un grande colpo dal Manchester United.