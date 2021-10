Milan-Verona, la probabile formazione: Romagnoli possibile titolare

Le ultime su Milan-Verona: secondo Tuttosport Alessio Romagnoli dovrebbe partire dal primo minuto. Riposo per Simon Kjaer

Alessio Romagnoli, difensore rossonero, dovrebbe giocare titolare in Milan-Verona, gara che si disputerà domani sera a San Siro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il capitano dovrebbe affiancare Fikayo Tomori in difesa. Panchina per Simon Kjaer, che Pioli vorrebbe risparmiare in vista della partita di martedì sera contro il Porto in Champions League. Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud e non solo: ecco gli ultimi aggiornamenti di Stefano Pioli in conferenza