Milan-Hellas Verona, Pioli: “Diaz indisposto. Ibra? Vediamo domani” | LIVE NEWS

La conferenza stampa di Pioli alla vigilia di Milan-Hellas Verona, 8^ giornata della Serie A 2021-2022. Le sue dichiarazioni LIVE.

Com'è l'umore e quanto il buon umore legato al ritorno di Ibra e all'ultima vittoria serve: "Non l'abbiamo dimenticata. La sosta ci ha tolto tanti giocatori. Abbiamo bene chiaro in testa cosa abbiamo fatto. Affrontiamo un avversario simile dal punto di vista della qualità".

Come sta Ibra: "Meglio. Ha iniziato sul campo ieri. Penso che l'allenamento di domani sarà importante. Domani decidiamo se sarà convocato, in caso sarà importante. La sua condizione è in crescita".

Se Calabria è convocabile per domani e come ha visto Mirante: "Sta bene. Da tre giorni si allena con noi. È disponbile per giocare domani, sicuramente è convocato. Antonio ha bisogno di qualche giorno in più. Sono contento del suo arrivo, ma dobbiamo aspettare".

Come stanno i giocatori che sono tornati dalle Nazionali: "Stanno bene, abbiamo giocato tanto in questi giorni anche tra noi. Stiamo tutti bene".

Sull'entusiasmo ritrovato al Milan: "Il blasone e l'importanza del club storicamente ha sempre fatto sì che il club fosse desiderabile. Ora i risultati sono più continui. Vogliamo essere sempre più in alto. Dobbiamo ragionare partita per partita. Chi si prepara meglio vince, fa la differenza. Dobbiamo prepararci al massimo. Siamo il Milan, giochiamo in casa e dobbiamo prendere energia anche dai nostri tifosi".

Sulle reazioni passate e attuali: "La sfortuna esiste per chi pensa di essere sfortunato. Io e il mio gruppo non ci sentiamo sfortunati. Vogliamo insistere, vogliamo superare le difficoltà. Dobbiamo dimostrare il nostro valore e così possiamo farlo. Lo abbiamo sempre fatto".

Su Maignan e sulle alternative per i lanci lunghi: "Situazioni così sono incontrollabili. Ogni tanto succedono. L'abbiamo rivisto ieri con grande convinzione. Siamo sicuri tornerà bene ed è giusto sottolineare come sia entrato bene in squadra. Poi la squadra deve essere tale con tante possibilità diverse".

Come vede Fodé: "Ha velocità ed è portato a offendere, ma è bravo anche in fase difensiva. Sa quando aspettare e coprire. Gli va dato il tempo per capire alcune cose".

PM - Quando questo Milan potrà essere paragonato ai grandi Milan, visto che continua a fare record di punti: “Manca solo vincere. Ci stiamo preparando e lavoriamo. Sappiamo di poter arrivare a vincere. I grandi obiettivi passano da situazioni più piccole. La partita di domani deve essere affrontata come se fosse la più importante, l’ultima. Come i nostri tifosi ci ricorderanno. Dobbiamo mettere in campo tutte le nostre qualità, ne abbiamo. Dobbiamo fare il massimo. Poi tireremo le somme domani e a fine stagione”.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a Milanello dove tra poco, alle ore 14:00, il tecnico rossonero Stefano Pioli presenterà, in conferenza stampa, i temi principali di Milan-Hellas Verona, partita dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022. Restate con noi, quindi, per il LIVE della conferenza di Pioli e per non perdervi neanche una dichiarazione in diretta dell'allenatore del Diavolo. Calciomercato: il Milan vuole fare un interessante affare a gennaio. Il punto >>>