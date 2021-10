Milan-Verona, la probabile formazione: Daniel Maldini al posto di Diaz

La probabile formazione del Milan in vista del Verona, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. Daniel Maldini titolare

Novità di formazione importantissima in casa Milan: Daniel Maldini verso la seconda presenza da titolare in Serie A. Queste le dichiarazioni di Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport in quel di Milanello: "Stefano Pioli in conferenza ha parlato della defezione di Brahim Diaz e quindi virtualmente non ci sarà. Questa mattina quindi l'allenatore del Milan ha provato Daniel Maldini sulla trequarti con Rebic e Saelemaekers ai suoi lati e davanti Giroud. A centrocampo ci sarà spazio per Tonali e Kessie mentre in difesa spazio a Ballo-Tourè, Romagnoli, Tomori e Calabria davanti a Tatarusanu. L'allenamento decisivo per le scelte, tuttavia, sarà quello di domani". Ecco dunque la probabile formazione.