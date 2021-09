Milan-Venezia, la probabile formazione: Pioli pensa a un cambio

Stefano Pioli pensa alla probabile formazione da schierare in Milan-Venezia, gara in programma domani sera. Ecco le possibili scelte

Le scelte dunque sono praticamente obbligate. In porta davanti a Maignan, ci saranno Kalulu, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampista possibile panchina per Kessie, con Tonali e Bennacer che potrebbero partire dal primo minuto. In attacco confermato il trio di trequartisti composto da Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao alle spalle di Ante Rebic. Olivier Giroud ha ripreso a correre e punta alla convocazione, ma difficilmente partirà da titolare. Maldini e Massara intanto pensano al calciomercato: due i nomi nel mirino