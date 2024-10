Milan-Udinese, le probabili formazioni: Fonseca prepara la rivoluzione

Nel tardo pomeriggio di sabato 19 ottobre , alle ore 18:00 , nella splendida cornice dello stadio 'San Siro' di Milano andrà in scena il match tra il Milan di Paulo Fonseca e l' Udinese di Kosta Runjaic , valido per l'8^ giornata della Serie A 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. La sosta per le Nazionali ha dato respiro ai rossoneri, che nell'ultima giornata prima dello stop avevano perso contro la Fiorentina, per altro sciorinando una prestazione tutt'altro che positiva.

Il tecnico Paulo Fonseca per l'occasione potrebbe optare per una mezza rivoluzione. Tra i pali il solito e difficilmente sostituibile Mike Maignan, mentre in difesa ci saranno Emerson Royal (dato l'infortunio di Davide Calabria) a destra con Filippo Terracciano a sinistra, data la squalifica di Theo Hernandez. Come centrali invece agiranno Matteo Gabbia e Fikayo Tomori. A centrocampo spazio a Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, mentre sulla trequarti ci saranno Samuel Chukwueze e Noah Okafor larghi con Christian Pulisic sotto punta. In avanti Alvaro Morata. Fuori, quindi, anche Rafael Leao.