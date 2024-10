Milan, Fonseca chiama: la squadra risponderà? Servono aggressività e…

"Nessuno è più importante del Milan"

Sottolineiamo la frase riportata qui sopra come titolo. Nessun giocatore era, è o sarà più importante del Milan. Fonseca ha fatto bene a ricordare un concetto forse dimenticato. Che tu sia Leao, che tu sia Theo o che tu sia Abraham non è importante: c'è il Milan e poi ci sono i giocatori. Da alcune partite a questa parte stiamo assistendo ad alcuni brutti errori e la responsabilità di cui parlava il tecnico rossonero richiama proprio questo mantra: se sbagli stai in panchina. Ci riferiamo, ovviamente, anche a Fikayo Tomori, autore di una prestazione piena zeppa di défaillance. Al posto del difensore inglese non è improbabile rivedere in campo Strahinja Pavlovic al fianco di Matteo Gabbia, con quest'ultimo che è forse l'unico che riesce a salvarsi del pacchetto della retroguardia.