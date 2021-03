Milan-Udinese, la probabile formazione: quante novità per Pioli

Milan-Udinese, la probabile formazione rossonera

Dopo l’importante vittoria contro la Roma, il Milan pensa alla partita contro l’Udinese, in programma stasera a San Siro. La Gazzetta dello Sport, come di consueto, ha pubblicato la probabile formazione che Pioli schiererà contro i bianconeri di Gotti.

Dovrebbero esserci diverse novità rispetto alla gara di domenica scorsa. In porta, come sempre, Gianluigi Donnarumma. In difesa Theo Hernandez, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Pierre Kalulu. Tomori e Calabria hanno dei piccoli acciacchi, e dunque il capitano ritrova il suo posto dopo l’esclusione con la Roma. Occasione anche per Kalulu, con Dalot che dovrebbe accomodarsi nuovamente in panchina

A centrocampo giocherà Sandro Tonali, visto l’infortunio di Ismael Bennacer. Sempre presente ovviamente il presidente Franck Kessie. Sulla trequarti Brahim Diaz, che giocherà dal primo minuto, visto l’infortunio di Hakan Calhanoglu, così come Samu Castillejo, con un turno di riposo per Saeleamaekers. Sulla sinistra spazio ad Ante Rebic, che ha recuperato dal problema all’anca, mentre al centro dell’attacco ci sarà Rafael Leao, anche se il croato e il portoghese si scambieranno spesso la posizione.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Theo Hernandez, Romagnoli, Kjaer, Kalulu; Tonali, Kessie; Rebic, Brahim Diaz, Castillejo; Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

Non solo la probabile formazione di Milan-Udinese, ma anche calciomercato: pronta l’offerta per un attaccante