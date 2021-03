Milan-Udinese, la probabile formazione: le scelte di Gotti | News

Milan-Udinese, la probabile formazione di Gotti

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha pubblicato la probabile formazione che Luca Gotti schiererà in Milan-Udinese. La gara inizierà alle 20:45 a San Siro.

Il tecnico bianconero recupera Pereyra e Zeegelaar dalla squalifica e Ouwejan, Deulofeu e Forestieri dai rispettivi infortuni, anche se difficilmente gli ultimi tre partiranno dall’inizio. In porta come sempre Musso, in difesa Becao, Bonifazi, e Nuytinck. A centrocampo i due esterni saranno Larsen e Zeegelaar, mentre gli interni De Paul, Arslan e Pereyra. In attacco Llorente e Nestorovski, in gol nell’ultima gara contro la Fiorentina. Non solo Milan-Udinese, ma anche calciomercato: Maldini pensa a un nuovo attaccante.