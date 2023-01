Milan-Torino, la probabile formazione: le scelte di Pioli sorprendono

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Milan-Torino, partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023

'SportMediaset' ha riportato la probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli in vista di Milan-Torino , partita degli ottavi di finale di Coppa Italia , in programma domani sera, alle ore 21:00 , a 'San Siro'.

In porta sarà confermato Ciprian Tătărușanu mentre, in difesa, rispetto alla partita di campionato contro la Roma, dovrebbero trovare una maglia da titolare Sergiño Dest e Matteo Gabbia in luogo di Davide Calabria e Fikayo Tomori.