Milan-Torino, la probabile formazione: Pioli pensa alla difesa a tre

Domani sera, alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Torino , partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023 . Per l'occasione, come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, Stefano Pioli , tecnico rossonero, recupera - tra i nove infortunati dell'ultimo periodo - soltanto il brasiliano Junior Messias .

Milan-Torino, così in campo a 'San Siro'?

Il quotidiano torinese ha ipotizzato la probabile formazione del Diavolo di Pioli per Milan-Torino, rivelando come stia iniziando a circolare l'idea di rivedere la difesa a tre, dal 1', così come accaduto prima della sosta per i Mondiali in Qatar in occasione del match di campionato pareggiato 0-0 sul campo della Cremonese.