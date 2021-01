Milan-Torino, le probabili formazioni: scelte obbligate per Pioli | News

Ultime Notizie Milan Torino: le probabili formazioni

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha pubblicato come di consueto le probabili formazioni di Milan-Torino. La partita si giocherà questa sera, alle 20:45 a San Siro.

In porta ci sarà come sempre Gianluigi Donnarumma. A destra torna Davide Calabria, dopo aver giocato centrocampista contro la Juventus, insieme a Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez. Il francese vuole riscattarsi dopo la brutta prova contro la Juventus.

A centrocampo torna Sandro Tonali dopo la squalifica, dove affiancherà l’imprescindibile Franck Kessie. Sulla trequarti scelte obbligate, con Samu Castillejo, Brahim Diaz e Jens Petter Hauge. Indisponibili Ante Rebic e Hakan Calhanoglu. In attacco c’è Rafael Leao, che proverà a tornare al gol dopo la buona prova con la Juventus. Ancora out Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ieri si è allenato in gruppo, ma lo staff medico rossonero non vuole rischiarlo. Possibile una sua convocazione nella gara di Coppa Italia.

MILAN (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Rafael Leao; Allenatore: Stefano Pioli

