Milan-Spezia, la probabile formazione: dietrofront Vranckx, Origi dal 1′

La probabile formazione del Milan in vista della partita contro lo Spezia, valida per la 13^ giornata di Serie A. Aster Vranckx in panchina

Milan-Spezia, la probabile formazione rossonera

Stando a quanto riferisce 'Sky Sport' in porta ci sarà Ciprian Tatarusanu, in difesa Matteo Gabbia sostituirà Simon Kjaer, mentre il resto del reparto sarà quello visto contro il Salisburgo. A centrocampo riposerà Sandro Tonali, con Rade Krunic che arretrerà in mediana e farà coppia con Ismael Bennacer. Sulla trequarti torna Junior Messias dal primo minuto, insieme a lui Brahim Diaz e Rafael Leao. Alla vigilia era spuntata l'idea Aster Vranckx ma, almeno per il momento, sembra archiviata. In attacco continua l'alternanza tra Olivier Giroud e Divock Origi: domani toccherà al belga. Ecco la probabile formazione del Milan.