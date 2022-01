Milan-Spezia, la probabile formazione di Pioli: tocca a Krunic e Bakayoko

La probabile formazione rossonera per Milan-Spezia, partita della 22^ giornata della Serie A 2021-2022. Scelte quasi obbligate per il Diavolo

Daniele Triolo

'Tuttosport' questa mattina in edicola ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla probabile formazione rossonera per Milan-Spezia. La partita è in programma domani alle ore 18:30 ed è valida per la 22^ giornata della Serie A 2021-2022. Scelte quasi obbligate, di fatto, per il tecnico Stefano Pioli vista l'emergenza in difesa e a centrocampo.

Il Milan, infatti, recupera Davide Calabria in retroguardia (dovrebbe essere inserito nella lista dei convocati) ma, oltre a Simon Kjær, infortunato, ed a Fodé Ballo-Touré, in Coppa d'Africa, dovrà fare a meno, come noto, anche di Fikayo Tomori. Il centrale inglese, infatti, ha subito un'operazione al menisco mediale del ginocchio sinistro dopo l'infortunio rimediato in Coppa Italia contro il Genoa. Ancora assente anche Alessio Romagnoli (CoVid).

A centrocampo, poi, Diavolo senza Franck Kessié ed Ismaël Bennacer, anche loro in Coppa d'Africa, oltre che lo squalificato Sandro Tonali. L'attacco, fortunatamente, è il reparto dove al momento si registra un'unica defezione, quella di Pietro Pellegri. Sono disponibili tutti i titolari ed anche le alternative di primissimo livello che la società ha messo a disposizione di mister Pioli.

In difesa, dunque, davanti a Mike Maignan, la probabile formazione di Pioli per Milan-Spezia prevede l'utilizzo, da destra a sinistra, di Alessandro Florenzi, Matteo Gabbia, Pierre Kalulu e Theo Hernández. A centrocampo, spazio alla 'strana coppia' composta da Rade Krunić e Tiémoué Bakayoko. Sulla linea della trequarti, poi, possibile la riproposizione di chi ha giocato contro il Venezia l'ultima partita di campionato.

Vale a dire, sempre da destra a sinistra, Alexis Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão. In attacco, ritroverà una maglia da titolare Zlatan Ibrahimović, assente in Coppa Italia per squalifica. Junior Messias, Ante Rebić e Olivier Giroud, dunque, saranno pronti a subentrare a gara in corso. Milan, svolta in Premier per il difensore: le ultime di calciomercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI