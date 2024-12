Questa sera, alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Sassuolo , partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2024-2025 : ecco, dunque, secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola, le probabili formazioni della sfida.

Milan-Sassuolo, le probabili formazioni di 'San Siro'

Qui Milan - Paulo Fonseca, allenatore rossonero, non convoca Mike Maignan (intervento ai denti) e Theo Hernández (contusione al piede). Deve rinunciare, inoltre, agli infortunati Alessandro Florenzi, Ismaël Bennacer e Luka Jović. Gli altri sono tutti disponibili. Ampio spazio al turnover, in vista della partita di venerdì in campionato in casa dell'Atalanta. A parte Youssouf Fofana, Tijjani Reijnders e Rafael Leão, il tecnico cambia tutti rispetto all'ultima gara di Serie A contro l'Empoli.