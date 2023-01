Milan-Sassuolo, la probabile formazione: occasione per De Ketelaere?

Milan-Sassuolo, De Ketelaere dal primo minuto?

Come riporta Peppe Di Stefano a Sky Sport, ci sono novità di formazione per la partita di domani del Milan contro il Sassuolo. In difesa torna Theo Hernandez a sinistra, Kalulu e Kjaer coppia di centrali e a destra agirà a Calabria. In mezzo al campo possibile l'impiego di Pobega, che sarebbe in vantaggio su Krunic, dal primo minuto al fianco di Tonali, ad andare a sostituire lo squalificato Bennacer. Sulla trequarti, invece, potrebbero tornare dall'inizio Charles De Ketelaere e Alexis Saelemaekers, con Leao a sinistra. Davanti dovrebbe esserci ancora Giroud.