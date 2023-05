Milan-Sampdoria, Leao-Giroud per ritrovare la via del gol | Serie A News

Rafael Leao e Olivier Giroud giocheranno titolari stasera in Milan-Sampdoria, partita della 36^ giornata della Serie A 2022-2023. Il punto

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà Milan-Sampdoria e il Diavolo ripartirà da Rafael Leao e Olivier Giroud. Mister Stefano Pioli, per la partita della 36^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà a 'San Siro', dunque, presenterà la squadra migliore, puntando sui suoi titolari.

Milan-Sampdoria, Pioli con le sue bocche da fuoco — Ci sarà, infatti, pochissimo spazio per il turnover nelle gare contro Samp, Juventus (in trasferta) e Hellas Verona. L'obiettivo del Diavolo sarà quello di ottenere 9 punti in 270' per sperare di qualificarsi in Champions League per la stagione 2023-2024. Motivo, questo, per cui in Milan-Sampdoria rivedremo Leao e Giroud, e non Divock Origi e Ante Rebić.

Leao va a caccia di gol dopo il digiuno in Champions; Giroud non segna da Napoli-Milan 1-1 dello scorso 18 aprile in Europa. Alle spalle del francese, ha commentato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, agirà Brahim Díaz, che ha vinto il ballottaggio con Charles De Ketelaere. A destra, sulla trequarti, più Alexis Saelemaekers di Junior Messias.

A centrocampo, con Ismaël Bennacer out a lungo, confermati i maratoneti Sandro Tonali e Rade Krunić mentre, in difesa, contrariamente a quanto si potesse pensare fino a ieri, starà ancora fuori Simon Kjær. Spazio a Malick Thiaw al fianco di Fikayo Tomori.

E Zlatan Ibrahimović? Ce la faremo a rivederlo in campo entro il prossimo 4 giugno? Lo svedese, per ora, è ancora alle prese con allenamenti personalizzati. La speranza di tutti è che possa almeno chiudere con l'ultima gara a 'San Siro' contro l'Hellas Verona: «Non è ancora tornato a lavorare sul campo. Al momento non so se tornerà a giocare quest'anno, me lo auguro», ha detto il tecnico Pioli alla vigilia del match.