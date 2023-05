Milan-Sampdoria, poco turnover: trequartista sarà ancora Brahim Díaz

La probabile formazione rossonera per Milan-Sampdoria, partita del 36° turno della Serie A 2022-2023. Giocherà ancora titolare Brahim Díaz

Sabato sera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Sampdoria, partita della 36^ giornata della Serie A 2022-2023. Una partita che il Diavolo di Stefano Pioli dovrà vincere ad ogni costo per alimentare le speranze di centrare un posto nella prossima edizione della Champions League.

Milan-Sampdoria, la probabile formazione rossonera — Eliminato proprio dalla Champions attuale, senza più il doppio impegno, Pioli, in vista di Milan-Sampdoria, non sarà più costretto a dosare le forze. I migliori, dunque, giocheranno, nonostante la Sampdoria di Dejan Stanković sia già aritmeticamente retrocessa in Serie B.

L'unico dubbio, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, riguarda al momento la presenza di Olivier Giroud. I guai fisici ne stanno limitando il rendimento. Possibile, dunque, che contro i blucerchiati, i quali hanno la peggior difesa del campionato con 62 gol subiti, Pioli potrebbe concedere al centravanti francese un turno di riposo.

Non è turnover, quindi, ma necessità. Il suo posto in area potrebbe essere preso da Ante Rebić. Valutazioni in corso. Per la 'rosea', poi, Rafael Leão dovrebbe essere della partita. A meno che il recente infortunio muscolare non suggerisca a Pioli prudenza in vista di Milan-Sampdoria. Magari un po' di iniziale riposo. Così fosse, spazio a Divock Origi al posto del portoghese.

Due ballottaggi, il dubbio Leão, il riposo per Giroud — Per il resto, Simon Kjær dovrebbe vincere il ballottaggio con Malick Thiaw per giocare titolare al fianco di Fikayo Tomori e Alexis Saelemaekers quello con Junior Messias sulla trequarti. A proposito: il numero 10 del Diavolo sarà ancora Brahim Díaz, non c'è spazio per Charles De Ketelaere. Vediamo insieme, dunque, la probabile formazione rossonera per Milan-Sampdoria di sabato sera a 'San Siro'.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Krunić; Saelemaekers, Brahim Díaz, R. Leão (Origi); Rebić. A disposizione: Tătărușanu, Mirante, Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Thiaw, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Adli, De Ketelaere, Messias, Giroud, Origi (R. Leão). Allenatore: Pioli. Milan sul bomber che divide i tifosi >>>