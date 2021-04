Milan-Sampdoria, le probabili formazioni: novità Saelemaekers / News

Milan e Sampdoria sono pronti ad aprire un lungo sabato di Serie A. Stefano Pioli spiazza tutti: Alexis Saelemaekers terzino destro

Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A è pronta a riaprire le danze. Il lungo sabato di campionato, che oggi vedrà in campo tutte le squadre, verrà aperto da Milan-Sampdoria. Il match, in scena a San Siro alle 12:30, potrebbe portare i rossoneri momentaneamente a -3 dall'Inter, che però dovrà affrontare due gare in più dei cugini. La pausa delle nazionali spesso spariglia le carte nella mente di ogni allenatore viste le condizioni fisiche sempre da valutare di ogni calciatore. E' esattamente quello che accadrà quest'oggi a Stefano Pioli che, per l'occasione, ha deciso di mettere in campo una novità inaspettata.