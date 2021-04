Milan-Sampdoria: la probabile formazione dei rossoneri | News

Le ultime notizie sul Milan. Ecco le scelte di Stefano Pioli per la gara di domani tra Milan e Sampdoria: fischio d'inizio alle 12.30

Milan-Sampdoria, gara valida per la 29esima giornata di Serie A TIM, verrà disputata domani alle 12.30 sul prato di 'San Siro'. Entrambe le squadre vogliono ripartire alla grande dopo la sosta delle Nazionali. Come già capita da un bel po' di settimane, Stefano Pioli dovrà fare i conti con qualche infortunio di troppo. Dopo la paura per una possibile positività al Covid, Donnarumma è risultato negativo al tampone molecolare, dunque difenderà la porta rossonera. In difesa confermata la coppia centrale Kjaer - Tomori, complice l'indisponibilità di Romagnoli. Sul lato destro del campo, invece, spazio a Saelemaekers nel ruolo di terzino destro al posto di Dalot, poco più avanti agirà Castillejo che completerà il terzetto di trequartisti insieme a Calhanoglu e Rebic. Torna titolare anche Bennacer al fianco di Kessié. In avanti confermato Zlatan Ibrahimovic. Questo l'11 che dovrebbe partire dal primo minuto domani.