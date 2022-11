Milan-Salisburgo, la probabile formazione rossonera: Pioli fa tre cambi

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli in vista di Milan-Salisburgo, 6^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023

Ecco la probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Milan-Salisburgo , partita della 6^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

CENTROCAMPO - In mediana, torna la coppia composta da Sandro Tonali e Ismaël Bennacer. Si accomoderà nuovamente in panchina, dunque, Tommaso Pobega rispetto all'ultima partita del Diavolo, quella persa per 1-0 contro il Torino di Ivan Jurić allo stadio 'Olimpico - Grande Torino'.