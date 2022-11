Milan-Salisburgo, le mosse di Pioli: Krunic e Rebic jolly a sorpresa

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Stefano Pioli potrebbe prepare delle sorprese in vista del Salisburgo . Con un Charles De Ketelaere in ombra e un Brahim Diaz non al meglio, il Milan potrebbe giocare in modo diverso. Sulla trequarti, infatti, potrebbe partire da titolare il jolly tattico Rade Krunic . In quel caso si punterebbe a chiudere la manovra offensiva degli avversari.

Altra sorpresa potrebbe essere quella di Ante Rebic. Il croato che di ruolo sarebbe un'ala sinistra, potrebbe prendere il posto di Junior Messias e partire da titolare sulla fascia di destra. In quel caso giocherebbe opposto a Rafael Leao e non partirebbe come suo sostituto. Uno Stefano Pioli che potrebbe cambiare un po' le carte in tavola per il suo Milan europeo. Milan, il piano di Cardinale per un fatturato di 500 milioni >>>