Milan-Salernitana, le possibili scelte di Sousa: Piatek titolare?

Domani il Milan ospiterà a San Siro la Salernitana . Sousa potrebbe lanciare dal primo minuto l'ex rossonero Piatek . Ecco le ultime novità sulle possibile scelte dei campani, riportate da SkySport. La Salernitana dovrebbe schierarsi con un modulo identico a quello del Milan. In porta Ochoa. Davanti a lui difesa tre con Gyomber, Daniliuc e Pirola Torna dopo l'infortunio Mazzocchi dal primo minuto, prende il posto di Sambia sulla fascia. Crnigoj e Bradaric al centro. Dia sostituisce Kastanos sulla trequarti accanto a Candreva e dietro a Piatek , unica punta.

Queste le probabili scelte di Sousa per la sua Salernitana. La partita con il Milan è fondamentale per entrambe: i campani si giocano la salvezza, i rossoneri un posto per qualificarsi alla prossima Champions League.