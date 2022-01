Milan-Roma, la probabile formazione: Krunic favorito su Bakayoko

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Rade Krunic è favorito su Bakayoko per giocare titolare in Milan-Roma di domani

Novità nella formazione rossonera di Milan-Roma. La gara, come noto, si giocherà domani a San Siro. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Rade Krunic dovrebbe giocare titolare insieme a Sandro Tonali. Panchina dunque per Bakayoko. Per quanto riguarda l'attacco c'è ancora il dubbio tra Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, anche se il francese sembra stare meglio fisicamente rispetto allo svedese. Intanto il Milan anticipa l'arrivo dell'attaccante.