Milan, la probabile formazione per l’Udinese: torna Ibrahimovic dal 1′

Tra i match più interessanti della 27ª giornata del campionato di Serie A spicca sicuramente quello tra il Milan e l'Udinese, in programma sabato 18 marzo alle ore 20:45 alla 'Dacia Arena'. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il tecnico Stefano Pioli dovrebbe optare per Mike Maignan in porta e la difesa a tre composta da Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Gli esterni di centrocampo dovrebbero essere Alexis Saelemaekers e Theo Hernandez, con Ismael Bennacer e Sandro Tonali in mediana. In attacco dovrebbe tornare titolare Zlatan Ibrahimovic, supportato da Brahim Diaz e Rafael Leao sulla trequarti.ù