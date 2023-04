Milan, la probabile formazione per il Napoli: Kjaer torna dal 1′

In vista di Napoli-Milan, in programma domenica 2 aprile, Stefano Pioli dovrebbe proporre il danese Simon Kjaer in difesa dal primo minuto

Dopo la sosta imposta ai campionati per dare spazio agli impegni delle nazionali, tornano a disputarsi gli incontri di Serie A. Uno dei big match del 28° turno è quello tra Napoli e Milan, in programma alle ore 20:45 di domenica 2 aprile allo stadio Diego Armando Maradona. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il tecnico Stefano Pioli per l'occasione dovrebbe lanciare Mike Maignan in porta con Davide Calabria e Theo Hernandez ad agire da terzini, mentre i centrali saranno Fikayo Tomori e Simon Kjaer, che prende il posto dell'infortunato Pierre Kalulu. A centrocampo troveranno spazio Ismael Bennacer e Sandro Tonali, mentre alle spalle di Olivier Giroud ci saranno Brahim Diaz, Rade Krunic e Rafael Leao.