Milan-Porto, la probabile formazione: Brahim Diaz dal 1′, cambio in difesa

Ecco la probabile formazione del Milan in vista del match contro il Porto, valida per la 4^ giornata del gruppo B di Champions League

La partita contro il Porto sarà l'ultima possibilità per il Milan per sperare nella qualificazione agli Ottavi di finale. Le tre sconfitte nelle prime tre giornate hanno maledettamente complicato gli obiettivi rossoneri, che però non vogliono mollare fino all'ultimo minuto. Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport a San Siro, ha fornito la probabile formazione rossonera in vista della partita di Champions League. Ci saranno novità in ogni reparto rispetto alla gara contro la Roma. In difesa si va verso la titolarità del capitano Alessio Romagnoli, a centrocampo Franck Kessie dovrebbe partire dalla panchina, con Sandro Tonali che si dovrebbe riappropriare di una maglia da titolare. Sulla trequarti non si può non evidenziare il ritorno di Brahim Diaz, mentre in attacco Olivier Giroud ha vinto il ballottaggio con Zlatan Ibrahimovic. Questa la probabile formazione.