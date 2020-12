Milan-Parma, le probabili formazioni: Pioli ha un dubbio | News

Milan Parma formazioni: il dubbio di Pioli

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha pubblicato come di consueto le probabili formazioni di Milan-Parma. La gara, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, si giocherà domenica a San Siro alle 20:45.

Pioli sembra avere un solo dubbio di formazione. Quello relativo alla fascia sinistra. Il favorito è Jens Petter Hauge dopo l'ennesimo gol in stagione contro lo Sparta Praga, ma attenzione a Brahim Diaz, che ha riposato in Europa League. Possibile l'inserimento dello spagnolo sulla trequarti in posizione centrale, con Calhanoglu sulla sinistra. Piccola possibilità anche per Rafael Leao: il portoghese, infatti, potrebbe essere schierato come prima punta al posto di Ibrahimovic, in modo da consentire a Rebic di giocare a sinistra, cioè nel suo ruolo ideale.