Milan-Parma, le probabili formazioni: Biglia verso una maglia da titolare

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Arrivano novità importanti riguardo la formazione che Stefano Pioli schiererà questa sera contro il Parma, gara in programma a San Siro, a partire dalle 19:30.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, Lucas Biglia dovrebbe partire dal primo minuto nella gara contro gli uomini di D'Aversa. Pioli, infatti, avrebbe intenzione di far rifiatare Ismael Bennacer. Inamovibile invece Franck Kessie, che sarà regolarmente in mediana.