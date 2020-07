Verso Milan-Parma, i convocati di D’Aversa: assente l’ex Kucka

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha diramato la lista dei convocati per Milan-Parma, gara che si disputerà questa sera alle 19:30 a San Siro. Assente out Juraj Kucka, ex calciatore rossonero. Ecco i convocati.

Portieri: Colombi, Radu, Sepe.

Difensori: B. Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini.

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Hernani Jr, Kulusevski, Kurtic.

Attaccanti: Caprari, Cornelius, Gervinho, Inglese, Karamoh, Sprocati, Siligardi.

