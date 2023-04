Milan-Napoli, le probabili formazioni: Pioli punta su Leao e Giroud

Le probabili formazioni di Milan-Napoli , partita di andata dei quarti di finale di Champions League in programma mercoledì 12 aprile alle ore 21:00 a 'San Siro', secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Qui Milan - Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, sembra intenzionato a riproporre lo stesso undici che ha vinto 0-4 al 'Maradona' domenica scorsa in campionato. Dentro, dunque, Simon Kjær in difesa, Rade Krunić a centrocampo, Brahim Díaz e Rafael Leão sulla trequarti e Olivier Giroud in attacco.