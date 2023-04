Milan-Napoli, Pioli punta sui titolari: ecco Kjaer, Krunic e le punte

Mercoledì 12 aprile , alle ore 21:00 , si disputerà Milan-Napoli a 'San Siro', partita valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League . Quale Milan affronterà gli azzurri? Il tecnico rossonero Stefano Pioli , secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, dovrebbe tornare alla stessa formazione che lo scorso 2 aprile ha inflitto un poker al Napoli di Luciano Spalletti allo stadio 'Maradona' in campionato.

Milan-Napoli, spazio ai titolari a 'San Siro'

Ci saranno, dunque, cinque cambi rispetto alla formazione iniziale vista contro l'Empoli. In Milan-Napoli i rossoneri si presenteranno, dunque, in campo con il 4-2-3-1. In difesa, dentro Simon Kjær al posto di Malick Thiaw; a centrocampo, reinserimento di Rade Krunic al posto di Tommaso Pobega. Sulla trequarti e in attacco, giocheranno Brahim Díaz, Rafael Leão e Olivier Giroud in luogo di Alexis Saelemaekers, Ante Rebic e Divock Origi.