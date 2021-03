Milan-Napoli, la probabile formazione: due i dubbi di Pioli | News

Milan-Napoli, la probabile formazione: i dubbi di Pioli

Questa sera, alle ore 20:45, a San Siro, si disputerà Milan-Napoli gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Stefano Pioli, tecnico rossonero, sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione per la partita contro gli uomini di Gattuso.

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, spiega come il Milan debba fare a meno di giocatori importanti come Ismael Bennacer, Mario Mandzukic, Zlatan Ibrahimovic e forse Alessio Romagnoli e Davide Calabria. Rientrano invece Ante Rebic, Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez.

Nonostante le tante defezioni, però, Pioli ha diversi dubbi di formazione da sciogliere sulla trequarti. La rosea porta titolare Samu Castillejo, ma il ballottaggio con Alexis Saelemaekers è serrato. Sulla destra, invece, è ballottaggio tra Ante Rebic e Rade Krunic: il primo sarebbe favorito, ma il bosniaco è in un buonissimo momenti di forma. A proposito comunque di Milan-Napoli: ecco la formazione completa.