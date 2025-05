Probabili formazioni Milan-Monza: ecco l’ultimo undici di Conceicao. Sorpresa …

Nella giornata di sabato 24 maggio, alle ore 20:45, lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro in Milano sarà teatro della sfida tra il Milan di Sérgio Conceicao e il Monza di Alessandro Nesta, valevole per la 38^ ed ultima giornata della Serie A 2024/2025, di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Sconfitti anche dalla Roma, con un 3-1 che ha imposto l'addio alle coppe europee, i rossoneri non possono far altro che chiudere bene con una vittoria contro un club già retrocesso in Serie B.