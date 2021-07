Milan-Modena, le probabili formazioni: primo test da 10 per Brahim Diaz

Il Milan, questo pomeriggio, sarà impegnato in amichevole contro il Modena a Milanello. Ecco la probabile formazione rossonera

Nemmeno il tempo di arrivare che Brahim Diaz è già sotto esame. D'altronde si sapeva: chi decide di indossare la maglia numero 10 del Milan non può che sentirsi costantemente i riflettori puntati contro. Stefano Pioli non ha esitato e ha deciso di buttarlo subito nella mischia, affidandogli il gioco dal centrocampo in sù. Lo spagnolo sarà sicuramente l'osservato speciale in questa seconda amichevole rossonera a Milanello. Occhi anche su Rafael Leao, in gol contro la Pro Sesto. Per il resto tutto confermato. Queste le probabili formazione di Milan-Modena.