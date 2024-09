Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, il tecnico Paulo Fonseca dovrebbe ritrovare ben tre titolari dal 1'. In porta il solito Mike Maignan, mentre in difesa dovrebbero giocare Davide Calabria a destra (che rileva Emerson Royal) e Theo Hernandez a sinistra. I due centrali saranno invece Fikayo Tomori (favorito sul comunque ottimo Matteo Gabbia) e Strahinja Pavlovic. A centrocampo spazio a Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. Quest'ultimo, in particolare, potrebbe anche giocare sulla trequarti come contro il Venezia. La sua posizione è ancora in forte dubbio. In caso dovesse agire in mediana, spazio a Ruben Loftus-Cheek sulla trequarti con Christian Pulisic e Rafael Leao. L'unica punta sarà Alvaro Morata.