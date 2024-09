Ritornerà, sicuramente, Fikayo Tomori al centro della difesa per fare coppia con Strahinja Pavlović . Fascia sinistra della retroguardia affidata, come al solito, a Theo Hernández . In mediana, confermata la coppia composta da Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek , già vista contro il Venezia in Serie A .

Tornerà Morata come riferimento offensivo del 4-2-3-1 rossonero

Sarà, quindi, con tutta probabilità ancora Tijjani Reijnders a muoversi in posizione più avanzata, quasi sulla trequarti, al fianco di Christian Pulisic (a destra) e Rafael Leão (a sinistra). La novità sarà però in attacco: tornerà in panchina Tammy Abraham per lasciare spazio, dal 1', ad Álvaro Morata, recuperato dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori un mese. Ecco, dunque, la probabile formazione dei rossoneri per Milan-Liverpool di domani a 'San Siro'.