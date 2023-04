Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pioli, un turnover ragionato

Qui Milan - Il tecnico rossonero, Stefano Pioli , deve rinunciare allo squalificato Davide Calabria ed agli infortunati Tommaso Pobega (frattura costale composta) ed Olivier Giroud (problema al tendine del polpaccio). In campo, quindi, andranno Pierre Kalulu al posto del capitano rossonero ed Ante Rebić in luogo del centravanti francese. Dietro, Malick Thiaw farà rifiatare Simon Kjær , mentre, sulla trequarti, spazio a Junior Messias sulla destra, con Brahim Díaz dirottato verso il centro. In panchina Ismaël Bennacer , così come il recuperato Zlatan Ibrahimović .

Qui Lecce - Il tecnico giallorosso, Marco Baroni, non ha convocato per la trasferta di Milano né il difensore centrale croato Marin Pongračić né, tanto meno, il grande ex della partita, Lorenzo Colombo, messo fuori gioco da un attacco influenzale. Previsto, in difesa, l'utilizzo di Giuseppe Pezzella sulla sinistra, con Antonino Gallo in panchina. A centrocampo, invece, il francese Rémi Oudin giostrerà come mezzala mancina: inizialmente fuori, dunque, dall'undici titolare lo spagnolo Joan González, che tanto piace ai rossoneri per la prossima sessione di mercato.